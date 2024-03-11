الإثنين 11 مارس 2024
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المفتي: الصوم من العبادات التي تكون سرا بين العبد وربه (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الصيام موجود في غالب الأمم على اختلاف ديانتها وثقافتها، ولكن بأنماط وأشكال مختلفة، فمنهم من يصوم عن الطعام والشراب، ومنهم من يصوم عن الطعام دون الشراب، ومنهم من يصوم عن طعام دون طعام، وذلك كله مع الاختلاف في التوقيت طولا وقصرا.

وأضاف علام خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن الإسلام جاء مؤيدا ومقرا لكل ما هو نافع ومفيد، مما جاء في الشرائع والثقافات التي كانت من قبلنا، ومنهم من يرى أن الحكمة من الصيام هي خروج الإنسان من أسر العادة اليومية إلى نظام جديد يكون في أوله العزيمة والصبر، وفي آخره الفرحة والجائزة، فيكسر المرء قيود الملل، ويفرح بطاعة ربه وتوفيقه واستجابة أمره والفطر على نعمه.

وواصل: "الصيام تقوية للعزيمة وتربية للإدارة وتدريب على الصبر والإنسانية والرقي، وتلك من أجل النعم التي تشرف بها الإنسان دون غيره من سائر الكائنات، كما أن من حكم ومنافع الصيام تدريب المسلم على إخلاص النية وحسن القصد، فالصوم من العبادات التي تكون سرا بين العبد وربه".

مفتي الديار الصيام قناة الحياة الإسلام حديث المفتي شوقي علام مفتي الديار المصرية

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