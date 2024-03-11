الإثنين 11 مارس 2024
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شوقي علام يتحدث عن حكمة الصيام في أولى حلقات "حديث المفتي" (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه في بداية هذا الشهر الكريم يتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بأكمله، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثال هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأضاف “علام” خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أنه قد كثر كلام العلماء عن الحكمة من الصيام، فمنهم من قال إن الحكمة منه أن يشعر الغني بجوع الفقير، فيحسن إليه ويكرمه، فليس من أحس بالجوع كمن سمع به، وعند ذلك يدرك الصائم وهو الذي يجوع بإرادته وطعامه أمامه متوافر وموجود، ويشعر أن هناك من يجوع ولا يعلم متى سيجد طعاما يسد به رمقا أو يطعم به ولده.

وواصل: "ومنهم من يرى أن الحكمة من الصيام تكمن في منافع صحية تعود على الصائم، حيث إن الجسد إذ جاع بدأ بحرق ما هو فاسد أو زائد من خلاياه، فيطهر نفسه ويتخلص من سمومه".

شوقي علام مفتي الديار المصرية السيسي عبد الفتاح السيسي حديث المفتي قناة الحياة الصيام

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