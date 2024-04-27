السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

السنوار
السنوار

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على موقف الحركة الذي سُلم للوسطاء المصريين والقطريين في الـ13 من أبريل الجاري.

وقالت حماس في تصريحات لها مساء اليوم، إنها ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها.

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وأضافت الحركة أنها أرسلت المقترح المصري لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وننتظر الرد عليه خلال أيام. 

وأكدت أنها تتشارك مع القيادة بغزة وخارجها أي مقترح دولي بشأن وقف النار.

الإعلام العبري: غالبية القادة والمسئولين بالمؤسسة الأمنية يؤيدون الصفقة والأقلية تعارضها

وفي السياق ذاته، قال موقع واللا العبري نقلًا عن مسئول إسرائيلي، نأمل أن يكون ما اقترحناه كافيًا لإدخال حماس في مفاوضات جدية، ولتعلم أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، وإذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب.

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كما ذكرت القناة الـ12 العبرية، أن إسرائيل تنسق جيدًا مع مصر، والآن علينا انتظار رد حماس وقد ندخل إلى أيام مفاوضات مصيرية وفظيعة.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصدر إسرائيلي رفيع، إن معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تدفع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجهاض محاولة التوصل إلى صفقة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن غالبية القادة والمسئولين بالمؤسسة الأمنية يؤيدون الصفقة والأقلية تعارضها.

وسبق، وذكر موقع واللا العبري، أن المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل، بما في ذلك لأول مرة استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب، والاستعداد لعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الممر الذي يقسم قطاع غزة.

وأضاف الموقع، أن هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها إسرائيل عن استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب في غزة في المراحل المقبلة من المفاوضات.

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