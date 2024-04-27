السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد قليل.. حماس تعلن تفاصيل جديدة حول المحتجزين الإسرائيليين لديها

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها ستنشر بعد قليل، تفاصيل جديدة حول المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وقالت القسام تحت هاشتاج "الوقت ينفد": الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات المحتجزين، متابعة "وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

txt

كتائب القسام: نحن مع شعبنا بذات الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلي 34388 شهيدًا

وسبق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 34388 شهيدًا و77437 مصابًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن 32 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 69 آخرون فى قطاع غزة في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى خلال 24 ساعة.

 

البنك الدولى: 1.7 مليون فى قطاع غزة تعرضوا للتهجير والتشريد

وسبق، وأكد البنك الدولي أن الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، وعمليات تهجير، وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية في قطاع غزة، ووفقًا للتقييم المؤقت للأضرار الذي أجري مؤخرًا، أزهقت عشرات الآلاف من الأرواح، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتعرض نحو 1.7 مليون شخص، أي 75% من سكان القطاع، للتهجير والتشريد. وقد كشفت أزمة إنسانية مدمرة مع انعدام الأمن الغذائي والمائي على نطاق واسع، حيث أصبح جميع سكان غزة تقريبًا في دائرة الفقر، والمجاعة وشيكة الحدوث، كما يعاني واحد على الأقل من كل أربعة من سكان غزة من الجوع الكارثي.

txt

عاجل.. 29 قذيفة.. كتائب القسام تضرب مقر قيادة وآليات إسرائيلية فى غزة

وتشير التوقعات إلى أن أجزاء من شمال غزة من المرجح أن تدخل ضمن تصنيف المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (المجاعة في الأشهر القليلة القادمة)، وأصبحت الاختيارات منعدمة أمام الأسر للتكيف مع هذا الوضع، وسيكون للجوع والمجاعة عواقب مدمرة على مستقبل الأطفال في غزة.

القسام حركة حماس المحتجزين الإسرائيليين العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

غدًا.. الحكم فى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس