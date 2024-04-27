بعد قليل.. حماس تعلن تفاصيل جديدة حول المحتجزين الإسرائيليين لديها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها ستنشر بعد قليل، تفاصيل جديدة حول المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وقالت القسام تحت هاشتاج "الوقت ينفد": الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات المحتجزين، متابعة "وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلي 34388 شهيدًا

وسبق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 34388 شهيدًا و77437 مصابًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن 32 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 69 آخرون فى قطاع غزة في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى خلال 24 ساعة.

البنك الدولى: 1.7 مليون فى قطاع غزة تعرضوا للتهجير والتشريد

وسبق، وأكد البنك الدولي أن الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، وعمليات تهجير، وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية في قطاع غزة، ووفقًا للتقييم المؤقت للأضرار الذي أجري مؤخرًا، أزهقت عشرات الآلاف من الأرواح، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتعرض نحو 1.7 مليون شخص، أي 75% من سكان القطاع، للتهجير والتشريد. وقد كشفت أزمة إنسانية مدمرة مع انعدام الأمن الغذائي والمائي على نطاق واسع، حيث أصبح جميع سكان غزة تقريبًا في دائرة الفقر، والمجاعة وشيكة الحدوث، كما يعاني واحد على الأقل من كل أربعة من سكان غزة من الجوع الكارثي.

وتشير التوقعات إلى أن أجزاء من شمال غزة من المرجح أن تدخل ضمن تصنيف المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (المجاعة في الأشهر القليلة القادمة)، وأصبحت الاختيارات منعدمة أمام الأسر للتكيف مع هذا الوضع، وسيكون للجوع والمجاعة عواقب مدمرة على مستقبل الأطفال في غزة.