كتائب القسام: نحن مع شعبنا بذات الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منشور لها عبر مواقعها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، منشورا لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت كتائب القسام " إننا مع شعبنا في ذات الخندق، سنبني ما هدمه الاحتلال النازي ونتقاسم مع شعبنا لقمة الخبز وشربة الماء وسينكسر ويفشل هذا العدوان بقوة الله".

الاعلام العبري: أي انسحاب للوسيط القطري سيوجه ضربة قاسمة لمفاوضات التبادل

وذكرت قناة كان الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه سيتم تقديم مقترحات مختلفة لأعضاء مجلس الحرب لتعزيز المفاوضات بشأن الصفقة، يتضمن بعضها حلا مبكرا للوضع الحالي، حيث لا يوجد تقدم في المحادثات.

وفي السياق، أفادت صحيفة هارتس العبرية، بأن اي انسحاب للوسيط القطري سيوجه ضربة قاسمة لمفاوضات التبادل، وفرص إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بعض الخطوات للعمليات في قطاع غزة.

وسبق، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حماس رفضت كل مقترحاتنا حول المحتجزين وتبني على انقسامنا الداخلي.

وتوعد نتنياهو، بزيادة "الضغوط العسكرية" على حماس في "الأيام المقبلة".

قال في كلمة له إن حركة حماس رفضت كل العروض لإطلاق سراح المحتجزين بشكل قاطع، متوعدا: “وسننزل عليها ضربات مؤلمة قريبًا.

وأضاف: “سأحارب بكل ما أوتيت من قوة من يعتقد أنه قادر على فرض عقوبات على وحدة عسكرية في جيشنا”.

وقال نتنياهو في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة... في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن". ويلوّح رئيس الوزراء منذ مّدة بشنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1،5 مليون شخص، مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة المقاومة الإسلامية في القطاع.