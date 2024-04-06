السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كتائب القسام تعلن قتل 14 جنديًا إسرائيليًا شرق مدينة خان يونس بغزة

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن قتل 14 جنديًا إسرائيليًا شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها اليوم: "قتلنا 9 جنود صهاينة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس و5 آخرين في حي الأمل غرب المدينة".

txt

حركة حماس: هناك بعض التراجع الإسرائيلي في المفاوضات لكننا نرى أنه غير كاف

وأشارت القسام إلى أنها استهدفت بثلاث عبوات مضادة للأفراد قوة إنقاذ إسرائيلية تقدمت للمكان ووصلت لحقل ألغام أعد مسبقًا.

وأوضحت القسام أن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، هناك بعض التراجع الإسرائيلي في المفاوضات، لكننا نرى أنه غير كافٍ ولا يعكس جدية في التوصل إلى تفاهم.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الموقف الأمريكي يتميز بالنفاق ويقول كلامًا في العلن يفعل عكسه خلال عملية التفاوض.

txt

بعد إعلان اغتياله على يد الاحتلال.. من هو "أكرم عبدالرحمن حسين سلامة" القيادى بحركة حماس؟

أكد حمدان أن لدى حركة حماس مرونة في المفاوضات، متابعًا: "لكننا لا نقبل بالاستسلام".

وتابع حمدان: "نرحب بمن يأتي إلى غزة للمشاركة في عملية التحرير وليس ليكون ظلًا للاحتلال".

وفد حماس يصل القاهرة بدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار


وكشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى عن أن وفدًا قياديًا من حماس سيصل إلى القاهرة غدًا، بدعوة مصرية، لبحث تطورات وقف إطلاق النار.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ183 للحرب على غزة، والـ27 من شهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

كتائب القسام خان يونس حركة حماس قطاع غزة حي الامل

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

تامر أمين: تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع

عميد سابق بالأزهر لـ"أبواب القرآن": حواء لم تُخلق من ضلع آدم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. ياسين يعنف سعيد بسبب خطف ابن عجوزة

المكرمون في مسابقة مصر الدولية للقرآن: الرئيس دائم الاهتمام بأهل كتاب الله وحفظته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب