كتائب القسام تعلن قتل 14 جنديًا إسرائيليًا شرق مدينة خان يونس بغزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن قتل 14 جنديًا إسرائيليًا شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها اليوم: "قتلنا 9 جنود صهاينة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس و5 آخرين في حي الأمل غرب المدينة".

وأشارت القسام إلى أنها استهدفت بثلاث عبوات مضادة للأفراد قوة إنقاذ إسرائيلية تقدمت للمكان ووصلت لحقل ألغام أعد مسبقًا.

وأوضحت القسام أن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، هناك بعض التراجع الإسرائيلي في المفاوضات، لكننا نرى أنه غير كافٍ ولا يعكس جدية في التوصل إلى تفاهم.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الموقف الأمريكي يتميز بالنفاق ويقول كلامًا في العلن يفعل عكسه خلال عملية التفاوض.

أكد حمدان أن لدى حركة حماس مرونة في المفاوضات، متابعًا: "لكننا لا نقبل بالاستسلام".

وتابع حمدان: "نرحب بمن يأتي إلى غزة للمشاركة في عملية التحرير وليس ليكون ظلًا للاحتلال".

وفد حماس يصل القاهرة بدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار



وكشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى عن أن وفدًا قياديًا من حماس سيصل إلى القاهرة غدًا، بدعوة مصرية، لبحث تطورات وقف إطلاق النار.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ183 للحرب على غزة، والـ27 من شهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.