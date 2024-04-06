بعد إعلان اغتياله على يد الاحتلال.. من هو "أكرم عبدالرحمن حسين سلامة" القيادى بحركة حماس؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن اغتيال القيادي الكبير في جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة أكرم عبدالرحمن حسين سلامة.

وقال الجيش في بيان، إن سلامة شغل عدة مناصب رئيسية في حماس، بما فيها نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي في خان يونس.

وأشار الاحتلال إلى أن عملية الاغتيال جرت من خلال غارة في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.

ويلتحق سلامة بثلاثة من قادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وهم مدير شرطة النصيرات محمد البيومي، ومدير عمليات الشرطة في قطاع غزة فايق المبحوح الذي اغتاله الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي، ومدير مباحث شمال غزة رائد البنا الذي ارتقى في غارة على منزل شمال غزة.

​يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي قادة الفصائل الفلسطينية والأجهزة الأمنية.

من هو أكرم سلامة؟

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه من مسئولي الجهاز الداخلي لحماس، ذاكرًا أنه تولى عدة مناصب رفيعة في الحركة، ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس.

وأكرم سلامة البالغ من العمر 51 عامًا، هو أسير فلسطيني سابق في السجون الإسرائيلية، وجرى إطلاق سراحه ضمن ما يعرف بصفقة جلعاد شاليط عام 2011.

وقضى 22 عامًا من عمره في السجون الإسرائيلية من أصل 30 عامًا هي مدة محكوميته.

سلامة حاصل على شهادة التمريض ويلقب بـ "خادم الأسرى"، وكان مسئولًا عن صحة الأسرى في سجن الرملة.