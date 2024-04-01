الإثنين 01 أبريل 2024
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عالم

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

حماس
حماس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الإثنين، عن أنها أوقعت قوة إسرائيليّة في كمين مركب؛ حيث استهدفت ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105".

وقالت القسام في بيان: "استهدفنا مجموعة من 7 جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم جرى الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس".

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، أمس، عن أنها قتلت جنديًا إسرائيليًا في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وأصابوه مباشرة، في حين سقط عشرات الشهداء بمجازر جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بالقطاع.

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كما أعلنت كتائب القسام عن أن مقاوميها استهدفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة "شواظ" في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع غزة.

أما سرايا القدس- الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي– فأعلنت عن أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في القرارة، شمال شرق خان يونس، ومقر قيادة في محيط مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة. وبثت سرايا القدس مشاهد لتجهيز وإطلاق رشقات صاروخية، استهدفت بها سديروت ومستوطنات غلاف غزة يوم 15 رمضان، انطلاقًا من قلب محاور شمال القطاع.

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القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

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