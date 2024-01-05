الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأرقام.. القسام تكبد جيش الاحتلال المزيد من القتلى والجرحى فى قطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية بثلاث عبوات، ما أسفر عن قتيل وجريح بصفوف جيش الاحتلال في منطقة الزنة شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الزنة شرقي خان يونس.

كما استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال بجوار إحدى الآليات المتوغلة في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة RPG وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأفادت كتائب القسام بأن عناصرها الذين خاضوا الاشتباكات ضد جيش الاحتلال أكدوا استهداف 9 آليات إسرائيلية، خلال اشتباكات بقطاع غزة.

ويشهد اليوم 91 منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، اشتباكات قوية بين المقاومة وجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة.

وبثت قناة الغد الصور التي نشرتها كتائب القسام من استهداف حشود آليات وجنود إسرائيليين في منطقة القرم شمالي قطاع غزة.

https://www.youtube.com/alghadtv/live/videos

حماس كتائب القسام جيش الاحتلال اسرائيلية خان يونس غزة

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