إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو بلدة شتولا بالجليل الغربى

قالت مراسلة فضائية "الغد"، من جنوب لبنان، إنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو بلدة شتولا بالجليل الغربي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك رغبة أمريكية في تحقيق إسرائيل مجمل أهدافها من العدوان على غزة، وخصوصًا القضاء على حركة حماس.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تريد تنفيذ الخطط الإسرائيلية بأسلوب يعتمد على تغيير تكتيك المعركة، ليعتمد على "تخفيف" حدة العدوان على غزة، من أجل عدم إحراج أمريكا أمام الأصدقاء في المنطقة.