اقتصادي: مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

كشف الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة المصرية لتحفز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف أنه وفقًا لآخر احصاء في أكتوبر الماضي فإن هناك 4 مليار استثمارات أجنبية تم تحقيهم فعليًا بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشار الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط سوق كبير متسع لكل المستثمرين بجانب المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط.