الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"بتودوا الفلوس فين؟".. الرئيس السيسى: "مكنش عندى خيارات تانية وأنى أسيب البلد تخرب"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الأموال التي تحملتها وزارة الري بمشروعات إعادة استخدام المياه، قائلًا إن هذه المشروعات بلغت 190 مليار جنيه، وهذا مهم نقوله الآن، المصريين سواء الرأي العام أو مفكرين أو مثقفين يتساءلون: "أنتوا بتودوا الفلوس فين؟"، ليرد: أنا مكنش عندي خيارات تانية أني أسيب البلد تخرب.

الحكومة كانت تعانى من إنفاق عالٍ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد، أن الحكومة كانت تعاني من إنفاق عالي، وذلك في سبيل أن الدولة تعيش، لافتًا إلى أن مشروع رشيد لإنشاء محولات الكهرباء تكلفته 50 مليار جنيه، موجهًا حديثه للمصريين: "مفيش خيار يا نعيش يا نموت".

190 مليار جنيه صرفت على مشروع الدلتا الجديد

وتابع: الحكومة صرفت 190 مليار جنيه على مشروع الدلتا الجديدة، واقتربت من افتتاح المشروع، بينما يتكلف مشروع رشيد 300 مليار جنيه فيما يخص الري فقط. 

السيسي الرئيس السيسي السيسي للمصريين مفيش خيار يا نعيش يا نموت

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