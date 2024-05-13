بـ9600 جنيه.. مشروع صك الأضحية بمؤسسة "حياة كريمة"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول مشروع صك الأضحية بمؤسسة "حياة كريمة".

مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة

- سعر الصك 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 9 أشهر.

- الصك يوفر سهمًا في الأضحية وتقسم لحومها على 7 أسهم.

- العام الماضي تم توصيل اللحوم لـ 125 ألف أسرة مستحقة.

- يوفر أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات الأبقار المميزة.

- ضمان الإشراف البيطري الكامل على سلالات الأبقار.

- يتم الذبح في المجازر الرسمية لضمان إجراءات السلامة والصحة.

- الذبح يتم طبقًا للشريعة الإسلامية وبمراعاة شروط الأضحية.

- الالتزام بالذبح خلال أيام التشريق.

- يمنح التبرع بالصك 30 كيلوجرامًا من اللحوم.

- يتم توزيع 20 كيلو جرامًا على المستحقين و10 كيلو جرامات للمتبرع.

- تملك حياة كريمة قاعدة بيانات للمستحقين على مستوى الجمهورية.

- قاعدة البيانات تضم أرامل وأيتامًا ومسنين ومرضى.

- توفير إمكانية التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 500 جنيه.

- السهم يضمن الوصول لأكبر عدد من المستحقين على مستوى الجمهورية.

- يمكن شراء الصك من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة.

- الحساب الموحد لمؤسسة حياة كريمة 45004500.

- توفر المؤسسة إمكانية التحصيل من المنازل.

- يمكن الشراء من المواقع التسويقية للمؤسسة بالمولات والأندية.