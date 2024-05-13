الرئيس السيسى للمستثمرين: شاركنى حرصى على المياه ولا بد من الزراعة بنظم رى أكثر حرصًا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شق الترع سواء المكشوفة أو المغلقة، قائلًا: لا بد من وضعها على محطات رفع، من أجل تدفق المياه عندما تأتي من أسوان لإسكندرية بشكل طبيعي، فضلًا عن إنشاء محطات كهرباء وعمل شبكة طرق، ثم تجهيز الأراضي التي تم اختبارها للزراعة وتسويتها.

السيطرة على نظم إنتاجنا الزراعي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد، أن "قدرتنا كدولة في السيطرة على نظم في إنتاجنا الزراعي ساهمت في حل عدد من المسائل، وأيضًا هناك 12 ألف جهاز ري محوري، ويتكلف الجهاز الواحد 80 ألف دولار، أي تبلغ التكلفة الإجمالية مليار دولار، وهناك مصنع سيتم افتتاحه خلال أيام قليلة جدًا وفر لنا من المليار دولار أكثر من 70% من الدولار المستخدم، ووفر فرص عمل في مصر".

وتابع: أقول للمستثمرين، أنت ستكون مستعدًا للدخول في زراعات تكلفة البنية الأساسية الخاصة بها ستكون غالية بعض الشيء، لكن شاركني في حرصي على المياه، ولا بد من الزراعة بنظم ري أكثر حرصًا على المياه.