الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: جهود الدولة كبيرة فى تنمية المشروعات الجديدة.. ودور القطاع الخاص مهم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القطاع الخاص في مصر مهم للغاية، بسبب إدارتهم المشاريع بشكل متقدم، بالإضافة إلى كفاءة الأداء.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقوم بجزء كبير في تنمية هذه المشروعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية واجهت مشكلة في مشروعات الاستصلاح الأراضي الزراعية بمنطقة الضبعة، وهى المياه، فتم الاعتماد على المياة الجوفية.

الرئيس السيسي القطاع الخاص مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز الضبعة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: العمليات العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية لم تتوقف

جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية لحزب الله فى منطقة الخريبة ومنصتى إطلاق صواريخ

هل تتخذ أمريكا إجراءات عقابية جديدة ضد إسرائيل؟

محمود مسلم: الحكومة الأمريكية لا تزال تدعم إسرائيل بشكل فج

قوات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه مجموعة من الشباب الفلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة البيرة

مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح

مستشار الأمن القومي أبلغ نظيره الإسرائيلي مخاوف بايدن من أي عملية برفح الفلسطينية

بوتين يقترح "بيلوسوف" وزيرا للدفاع بالحكومة الروسية الجديدة

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟