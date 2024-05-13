الرئيس السيسى: جهود الدولة كبيرة فى تنمية المشروعات الجديدة.. ودور القطاع الخاص مهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القطاع الخاص في مصر مهم للغاية، بسبب إدارتهم المشاريع بشكل متقدم، بالإضافة إلى كفاءة الأداء.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقوم بجزء كبير في تنمية هذه المشروعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية واجهت مشكلة في مشروعات الاستصلاح الأراضي الزراعية بمنطقة الضبعة، وهى المياه، فتم الاعتماد على المياة الجوفية.