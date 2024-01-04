خبير اقتصادى: هناك تغير واضح فى خريطة تركز سلاسل الإمداد حول العالم

علق الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، علي جهود الدولة المصرية في ملف الاستثمار المباشر، وجذب استثمارات خارجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك تغيرا واضحا في خريطة تركز سلاسل الإمداد حول العالم.

وأضاف أن هناك زيادة حوالي 20 % في الاستثمارات الخارجية للدولة المصرية، موضحًا أن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الخارجية سيغلب عيلها الطابع الصناعي بشكل كبير، موضحًا أن ذلك من خلال تدفقات مالية للاستثمار الصناعي في الداخل المحلي.