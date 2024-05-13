الإثنين 13 مايو 2024
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حوادث

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، أوراق سائق إلى مفتي الجمهورية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه بقتل شخص على إثر خلافات سابقة.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة  عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وكشفت  التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه "ا.م.ا" بالطريق العام استوقفه أحد المارة وأبلغه بتواجد المتهم " ا.ف.م" بالقرب من مسكن المجني عليه، صائحا بعبارات السباب فتوجه نحوه لاستطلاع الأمر، وحين شاهد المتهم المجني عليه أخرج من ملابسه سلاح ناري طبنجة وتوجه نحوه وأطلق عليه عدة طلقات نارية أودت بحياته.

 وأشارت إلى أنه نفاذا لقرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته السلاح الناري وعدد 4 طلقات، وبمواجهته أقر أنه على إثر خلافات متكررة بين ابن المتهم والمجني عليه، حرر عنها محضرين رقمي 19600 لسنة 2023 جنح المنتزه ثان، و11401 لسنة 2023 إداري المنتزه ثان، وأعد العدة للنيل من المجني عليه فأحضر سلاحا ناريا وذخائر من موطنه الأصلي بمحافظة أسيوط وعاد إلى محافظة الإسكندرية، وعند مشاهده المجني عليه قام بأطلاق النار عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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