الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

10 يونيو.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

حجزت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الأحد، الحكم في إعادة محاكمة متهم؛ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، إلى جلسة 10 يونيو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتورعلى عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

جاء في أمر الإحالة لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.

محكمة جنايات مستأنف بدر الحكم تنظيم القاعدة الإرهابى تعطيل الدستور الحرية الشخصية

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