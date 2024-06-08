مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 فى محافظات مصر
تتصاعد حدة البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث جوجل مع بداية شهر ذي الحجة 1445 وبداية موسم الحج هذا العام 1445/2024 حيث يرغب الملايين في معرفة توقيت الصلوات الخمس في محافظة إقامتهم.
مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 في محافظات مصر
يبحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 في محافظات الموافق 2 من شهر ذي الحجة 1445 وذلك وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-
موعد الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:28 مساءا.
موعد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:38 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:03 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:38 مساءا.
موعد الصلاة في الجيزة
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:28 مساءا.
موعد الصلاة في الفيوم
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:26 مساءا.
موعد الصلاة في قنا
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:48 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:40 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:07 مساءا.