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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

تتصاعد حدة البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث جوجل مع بداية شهر ذي الحجة 1445 وبداية موسم الحج هذا العام 1445/2024 حيث يرغب الملايين في معرفة توقيت الصلوات الخمس في محافظة إقامتهم.

 

مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 في محافظات مصر

يبحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 في محافظات الموافق 2 من شهر ذي الحجة 1445 وذلك وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-


موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:28 مساءا.

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دعاء أول أيام شهر ذو الحجة 2024

موعد الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:38 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:03 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:38 مساءا.


موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:28 مساءا.

 

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:26 مساءا.

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6 يونيو 2024 فى محافظات مصر

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موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:48 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:40 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:07 مساءا.

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