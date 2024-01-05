الجمعة 05 يناير 2024
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حسين حمودة لـ"الشاهد": الأديب يحيى حقى ساهم فى صناعة هوية للأدب المصرى

حسين حمودة
حسين حمودة

قال الدكتور حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إنه يوجد لدينا فجوة كبيرة بين الأعمال الإبداعية والنقد الفني لها.

وأضاف "حمودة"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الكاتب والقارئ تحولا إلى نقاد، وعلينا عدم الاستهانة بالانطباعات الشخصية، موضحًا أن الأديب يحيي حقي ساهم بشكل كبير في صناعة هوية للأدب المصري.

وأضاف: "ساهمت في إزاحة الناقد مع عوامل آخرى ساهمت في إزاحة الناقد منها كتابة كتاب الرؤية والقصة للنقد، وعلميًا تستقيم هذا الحكاية، عبر نماذج كثيرة عبر التاريخ، وهي ليس قاعدة، لكن هناك جوانب أخرى منها وسائل الاتصال الحديثة التي أتاحت لعدد كبير جدًا من القراء ليتحولوا لنقاد والحقيقية لابد من عدم الاستهانة بهم، بغض النظر عن مدى الأدوات النقدية ودقتها، ولكن الانطباعات التي يقدمونها انطباعات مهمة جدًا، وليس نقد منظم، ولكن من الممكن أن يسفر عن نتيجة نقدية".

 وتابع: "هو النقد الانطباعي ويكون له جدوى كبيرة جدًا، وهناك أشياء أخري التي تهتم بالنقد في وسائل الإعلام المختلفة، منها من يهتم بالإبداع والتي لا تكون مفيدة لحركة الإبداع الكافية والمتغيرة باستمرار، والكاتب والقارئ تحولا إلى نقاد، وعلينا عدم الاستهانة بالانطباعات الشخصية، لكن بشكل عام حجم المجلات التي من الممكن أن تهتم بالجوانب النقدية في مصر والوطن العربي تظل أقل من العدد المطلوب لمتابعة النتائج".

حسين حمودة محمد الباز الشاهد

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