الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتهامات إسرائيل لمصر بتهريب السلاح إلى غزة محاولات بائسة لفشله العسكري.. تفاصيل

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

علق الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، على لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن محاولات التصفية للقضية الفلسطينية فاشلة.

وأضاف أن محاولات التصفية للقضية الفلسطينية فاشلة، والفلسطينيون أول من يرفض ذلك، وتجربة العدوان منذ 90 يوما لم يحقق سوى قتل الأطفال والشيوخ والنساء.

وأشار إلى أن الشائعات الإسرائيلية بشأن تهريب مصر الأسلحة لغزة محاولة للتعمية على مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، التى أصبحت منتقدة دوليا حتى الولايات المتحدة وجهت تحذيرات أمس من هذا الأمر.

وأوضح أن مصر كانت واضحة بخطوطها الحمراء منذ بداية العدوان، وحققت نجاحا كبيرا في ملف القضاء على الإرهاب وقضت على قوى الإرهاب، وسيناء تم تطهيرها بالكامل، والتنظيمات الإرهابية مثل داعش وأنصار بيت المقدس كان مخططا لتسليم تلك الأراضي لتلك المخططات التي تظهر الآن.

أكرم القصاص دي ام سي عبد الفتاح السيسي

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