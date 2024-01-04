دبلوماسى: أعضاء الكونجرس يطلعون على حقيقة موقف مصر تجاه أزمة غزة

علق السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن أعضاء الكونجرس يطلعون على حقيقة موقف مصر تجاه أزمة غزة.

وأضاف أن لقاء أعضاء مجلس الشيوخ جاء بعد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب الأمريكى أمس، خاصة أن التواصل مع مجلس الكونجرس الأمريكى له أهميته الكبرى فى هذا التوقيت.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أعضاء المجلسين الشيوخ والنواب الأمريكى يطلعون على حقيقة الموقف المصري تجاه أزمة غزة، وحقيقة الأوضاع على غزة فى ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.