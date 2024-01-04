الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين هريدي: مصر تبذل جهود كبيرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن لقاءات الرئيس السيسي مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، مهمة للغاية، لأن تبادل وجهات النظر مع أعضاء الكونجرس الأمريكى سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب له أهمية كبيرة.

وأضاف حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه اللقاء تأتي على ضوء الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وفى القضية الفلسطينية بالتحديد، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة  للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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