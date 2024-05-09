محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

استمعت محكمة جنح مدينة نصر لمرافعة دفاع اللاعب حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، في قضية سب لاعب نادي بيراميدز.

وأشار دفاع الشحات إلى أن لديه ملايين التوكيلات من جمهور نادي الأهلي لإقامة دعوى قضائية ضد اللاعب محمد الشيبي لاتهامه بالسب والقذف والإهانة، وأن الواقعة جاءت رد فعل من موكله، وذلك بعد الاستفزازات المتكررة من "الشيبي" وإهانته للاعبي نادي الأهلي وجمهوره حول العالم.

جماهير الأهلي تطالب برفع دعوى سب ضد "الشيبي"

وأوضح محامي اللاعب حسين الشحات، أمام هيئة المحكمة، أنه تم التصالح بين الطرفين أمام غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة على أرضية استاد الدفاع الجوي، مطالبًا باستدعاء جمال علام، رئيس الاتحاد لكرة القدم، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، للاستماع لأقوالهم بشأن العقوبات الموقعة على موكله، وإحالة "الشيبي" للجنة الانضباط.

وطلب محامي اللاعب محمد الشيبي من هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف بالقضية من إهانة بالقول إلى ضرب وتعدٍ.

وقال المحامي إنه في 26 مارس الماضي في البرنامج الرمضاني الخاص برامز جلال، قال الشحات في الحلقة: "أنا بعتذر للشيبى وبعتذر للسيدة والدته لقيامي بسبها، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتقديم الحلقة للمحكمة ليثبت إدانة المتهم".

وأضاف المحامي أنه عقب نهاية المباراة دخلت الأم للمستشفى وتعرضت لوعكة صحية عقب مشاهدتها لمشهد ضرب ابنها على يد المتهم حسين الشحات، كما تعرضت زوجته وأبناؤه للإيذاء النفسي.