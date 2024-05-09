الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

على معلول
على معلول

فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل التونسي علي معلول الذي ينتهي عقده مع نادي الأهلي.

وقال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعى "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم"، اليوم الخميس، إن علي معلول يتمسك بالاستمرار في القلعة الحمراء رغم العروض المغرية التي وصلته مؤخرًا من أندية خليجية.

وأضاف أن هناك رغبة من السويسري مارسيل كولر وزملاء اللاعب في الأهلي، لاستمراره مع الفريق في الموسم القادم، مضيفًا أن المفاوضات بين اللاعب والقلعة الحمراء تواجه بعض الصعوبات، لرغبة الإدارة في تقليل الراتب السنوي الذي يحصل عليه الظهير الأيسر للفريق.

موقف عبدالقادر من اللحاق بمباراة الأهلى والترجى 

على جانب آخر، رفض الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، المجازفة في ضم أحمد عبدالقادر خلال رحلة السفر إلي تونس بعد صعوبة فرصة مشاركته في لقاء الذهاب برادس.

وأكد طبيب الأهلي أن عبدالقادر أمامه 10 أيام قبل العودة إلي التدريبات الجماعية والجاهزية للمشاركة في المباريات سواء المحلية أو الإفريقية.

ويلتقى الأهلي فريق الترجي التونسي، في 18 مايو الجاري، على استاد رادس، في مباراة الذهاب بنهائي دوري إبطال إفريقيا، على أن يحتضن استاد القاهرة الدولى مباراة العودة يوم 25 من الشهر ذاته.

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