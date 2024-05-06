الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رحيل على معلول عن الأهلى بنهاية الموسم الحالى.. الاتفاق تم رغم إصابة "شكرى"

معلول
معلول

كشف الإعلامي محمد الليثي مفاجأة حول ما جاء في الكثير من التقارير خلال الفترة الماضية، عن اقتراب تجديد عقد النجم التونسي علي معلول مع النادي الأهلي .

وأشار "الليثي"، خلال تقديمة برنامج "10 و10" عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم"، اليوم الإثنين: إلى أنه "رغم أن هؤلاء الإعلاميين ذهبوا إلى أن مسئولى القلعة الحمراء اتفقوا مع معلول على التجديد، وسيتم الإعلان بعد نهائي إفريقيا، إلا أن مصادرنا في الأهلي أكدت لنا عكس ذلك".

وتابع: "مصادرنا في القلعة الحمراء قالت إن ما تردد على مدار الأيام الماضية بشأن اتفاق الأهلي مع معلول على جميع تفاصيل العقد الجديد أنباء غير صحيحة رغم أنها جاءت على لسان العديد من الإعلاميين الكبار ومنهم من ارتدوا قميص الأهلي، قبل ذلك الذين أعلنوا أن تألق معلول خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا في مباراتي مازيمبي والجونة، جعل إدارة النادي تُسارع وتتفق مع اللاعب على التجديد لمدة موسمين مقبلين". 

وواصل: "لم يعقد مسئولو الأهلي جلسات مكثفة مع علي معلول مؤخرًا لتجديد عقده، بالعكس كانت هناك جلسة واحدة بين الطرفين منذ عدة أشهر تم خلالها الاتفاق على عدم تجديد عقد النجم التونسي ليرحل بنهاية الموسم الجاري". 

ونوه بأن "كل طرف مُتفهّم تمامًا وجهة نظر الطرف الآخر، ولم يحدث أي خلاف بشأن الرحيل؛ فاللاعب يرغب في الحصول على عقد مالي كبير يُنهي به مشواره الكروي، وأمامه بالفعل عروض جادة من السعودية وقطر تصل قيمة العرض الواحد لما يقرب من 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو مبلغ لن يحصل معلول على نصفه لو استمر في الأهلي". 

الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

وأضاف: "يرغب معلول في الرحيل كذلك من أجل الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية التي صاحبت مشواره الكروي خلال تجربته بالصفاقسي التونسي، قبل أن تتضاعف هذه الضغوط في الأهلي الذي لعب له 8 مواسم منذ 2016 شهدت تحقيق 19 بطولة قارية ومحلية حتى الآن".

واستطرد: "يتفق كثيرون على أن معلول قدم كل ما لديه للفريق، وأن عطاءه سيتراجع بكل تأكيد المواسم المقبلة بسبب عامل السن (34 عامًا)، لذا من الأفضل رحيله بنهاية الموسم الجاري والاكتفاء بتجربته التي لا يختلف أحد على نجاحها". 

ونوه بأن "قرار إدارة الأهلي بعدم تجديد عقد معلول لم يتغيّر حتى بعد إصابة محمد شكري ظهير الفريق المُعار لنادي سيراميكا كليوباترا بالرباط الصليبي، حيث اتفق الأهلي مع شكري على العودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستؤجل عودته للملاعب لأواخر العام الجاري".

ولفت إلى أن "إدارة القلعة الحمراء لديها حلول كثيرة لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل معلول بنهاية الموسم الجاري ولحين عودة محمد شكري من إصابة الصليبي، من بينها الاعتماد على كريم الدبيس واستعادة رأفت خليل ومحمد أشرف من زد، بجانب توظيف أكثر من لاعب بالأهلي في هذا المركز أمثال عمر كمال وكريم فؤاد".

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