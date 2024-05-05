"مش محتاجه".. كولر يرفض عودة محمد شريف للأهلى

كشف الإعلامي محمد الليثي عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والمحترف حاليًا بنادي الخليج السعودي للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وأوضح محمد الليثي، خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلًا: "تلقى الأهلي اتصالات خلال الفترة الماضية بشأن اقتراب انتهاء تجربة محمد شريف في الدوري السعودي، ورغبة اللاعب في العودة للدوري المصري عبر بوابة الأهلي، وتم طرح الأمر على كولر، لكن الأخير رفض".

وأشار محمد الليثي إلى أن المدير الفني السويسري حسم موقفه بشكل سريع ونهائي بشأن عودة شريف، وأكد أنه لا يحتاج جهوده لأنه هو من طلب الاستغناء عنه الصيف الماضي نهائيًا.

وتابع محمد الليثي: "كولر رفض تجديد عقد محمد شريف مع نهاية الموسم الماضي، على أن يرحل اللاعب على سبيل الإعارة وتمسك برحيله نهائيًا، لذا سيكون من المستحيل عودة شريف للأهلي الموسم المقبل رغم أن المدير الفني طلب تدعيم هجوم الفريق بعد الاتفاق على رحيل الفرنسي أنتوني موديست نهاية الموسم الجاري".

ورحل محمد شريف الصيف الماضي لنادي الخليج بعقد مدته موسمين مقابل مليون و600 ألف دولار، بجانب حصول الأهلي على 15% من إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ آخر، وهناك بند في العقد ينص على منح الأهلي الأولوية في ضم محمد شريف حال عودة الأخير للدوري المصري فقط.