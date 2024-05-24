بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

علق الكاتب الصحفى محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، على نشر إسرائيل صورة له على أنه القيادى القسامي محمد شبانة، قائد لواء رفح وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال شبانة: “يفترض أن جهاز الشاباك أحد أقوى الأجهزة الأمنية فى إسرائيل.. لكن فى ظل حالة الارتباك الإسرائيلى فإنهم يلجأون لجوجل للوصول لأى صورة، بعد إدخال الاسم عليه”

وتابع: “لست منزعجا ولا مندهشا، واستقبلت الأمر بسخرية، الموقف قد يكون طريفا، فهذا جهل وتخلف، الشاباك دخلوا النت أكيد ضربوا الاسم وجابوا صورتى كعادتهم فبركة الأحداث”.

🔴פרטים חדשים על התקיפה החריגה ברפיח🔴

צה״ל והשב״כ ניסו לחסל את מח"ט של חמאס ברפיח، מוחמד שבאנה. ישראל ניסתה לחסל אותו כבר בדצמבר האחרון، ו-3 בנו חוסלו במלחמה، אחד מהם שבוע שעבר

ישראל ניסתה לחסלו כמה פעמים רבות בעבר

תתפללו חזק - בעזרת השם החזיר מת pic.twitter.com/dOZx4PMY0L — אור פיאלקוב (@orfialkov) May 24، 2024

واستكمل: “هذه حالة ارتباك وانعكاس لحالة الكذب والتضليل، والحرب القذرة التى تقودها إسرائيل ضد فلسطين، ولا أريد من هذه الأشكال اعتذار، وازاى هم أحد أقوى الأجهزة الأمنية إذا كانوا مش عارفين يوصلوا لصور”.