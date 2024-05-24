الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عادل حمودة: تقرير الـCNN عن الدور المصرى فى مفاوضات الهدنة عار على المهنية

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن تقرير شبكة الـCNN عن الدور المصري في مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل عار على المهنية، حيث تحدثت الشبكة أن لديها 3 مصادر ولم تكشف عن أي مصدر.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأكاذيب أصبحت جزءًا من الصناعة الإسرائيلية، مستدلًا بإعلان إسرائيل في ديسمبر الماضي عن مقتل عساف حمامي، وأقيمت له جنازة، وثبت مؤخرًا أنه حي يرزق لدى حركة حماس.

وتساءل الكاتب الصحفي عادل حمودة، "ماذا وُضع في النعش؟"، منوهًا بأن تطورات الأحداث الفترة الأخيرة وضعت إسرائيل في مأزق، لافتًا إلى أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا.


 

القاهرة الإخبارية الدور المصري مفاوضات الهدنة حماس عساف حمامي الأكاذيب

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