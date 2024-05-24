الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالغيط: عدم امتثال إسرائيل لقرار “العدل الدولية” يعني مزيدا من الإخلال بتعهداتها

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عدم امتثال إسرائيل لقرار العدل الدولية يعني مزيدا من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأوضح أن قرار العدل الدولية يؤكد أن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للشروط التي وضعتها المحكمة في مارس بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية رفح محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية

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