جانتس: سنواصل تنفيذ العمليات والقتال لإعادة المحتجزين

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إنهم ملتزمون بمواصلة القتال لإعادة المحتجزين في غزة وضمان الأمن وسنواصل تنفيذ العمليات بما يتفق مع القانون الدولي؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.