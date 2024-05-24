الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيويورك تايمز: حكم "العدل الدولية" بالوقف الفورى للهجوم البرى على رفح ضربة لإسرائيل

العدل الدولية
العدل الدولية

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن حكم محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم البري على مدينة رفح الفلسطينية يوجه ضربة أخرى لإسرائيل؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن إسرائيل باتت تعاني عزلة دولية متزايدة وحكم العدل الدولية يزيد الإدانة التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ترحيب فلسطيني

رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي طالبت بإلزام إسرائيل بتنفيذها بشكل فوري؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وثمنّت حركة حماس، قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري، ووقف الإجراءات التي تؤدي للإبادة، وإدخال المساعدات إلى غزة والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال وإلزامه فورًا بقرارات محكمة العدل الدولية وإجباره على وقف حرب الإبادة الجماعية.

القاهرة الإخبارية نيويورك تايمز محكمة العدل الدولية رفح الفلسطينية ضربة إسرائيل عزلة دولية

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