"العدل الدولية" تأمر بوقف عملية رفح.. أول رد فعل من "نتنياهو" على القرار

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أمرًا بوقف العمليات العسكرية في رفح.

وأفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة مشاورات لبحث قرارات محكمة العدل الدولية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "نتنياهو" سيجري مشاورة هاتفية مع أعضاء حكومته، بشأن قرار محكمة العدل الدولية بحضور وزراء الخارجية والشئون الاستراتيجية والعدل والدفاع.

"العدل الدولية" تأمر بوقف عملية رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.