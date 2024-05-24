الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العدل الدولية" تُحذّر من "خطر كبير" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح

القاضي اللبناني نواف
القاضي اللبناني نواف سلام

قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إنه يجب على إسرائيل تجنب تنفيذ أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين.

خطر داهم بسبب العمليات الإسرائيلية في رفح

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، خلال جلسة العدل الدولية لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في إجلاء نحو 800 ألف شخص من رفح الفلسطينية، وعمليات رفح وضعت مئات الآلاف تحت خطر داهم يؤدي إلى الوفاة، ويؤثر بشكل خطير على العمليات الإغاثية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية أعاقت الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية، كما أنها تهدد الحياة بالمدينة، وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد من تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية.

وتعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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