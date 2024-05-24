الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث شئون دولية: اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين خطوة مهمة

رضوان قاسم
رضوان قاسم

قال د. رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشئون الدولية، إن الخطوة التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية هي خطوة مهمة جدًا، وإن كان هذا الاعتراف يجب أن يكون منذ سنوات طوال رغم أن الدولة الفلسطينية هي الحقيقية يجب أن تكون بدل الكيان الإسرائيلي.

الدول التي تعترف بدولة فلسطين اليوم اعترفت بظروف صعبة جدًا بالنسبة للشعب الفلسطيني

وأضاف قاسم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاعتراف جيد لكن مدى تطبيقه ومدى الالتزام به هذا هو السؤال، هذه الدول التي تعترف بدولة فلسطين اليوم اعترفت بظروف صعبة جدًا بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأيضًا المشكلة الأكبر والأهم هنا أن الدول الأساسية في مجلس الأمن التي من المفروض أن تنفذ أحكام المحكمة الدولية لم تعترف بل استنكرت على المحكمة قراراتها وهذا يدعو إلى التساؤل "هل هذه الدول ستبقى دون الضغط بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأساسية مثل فرنسا وبريطانيا للتراجع عن هذه الاعترافات أم لا؟".


وأوضح أن هذا الواقع يجب علينا أن نعترف به أن هناك قرارات اتُّخذت من هذه الدول بالاعتراف لكن لا ننسى الضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي لم تعترف حتى الآن بل استنكرت على المحكمة قراراتها، وهذا يجعل من بعض الدول تحت الضغط وربما تسحب اعترافها فيما بعد أو الاعتراف يبقى على ورق دون التنفيذ.
 

القاهرة الإخبارية الدول الأوروبية الدولة الفلسطينية الإعتراف الكيان الاسرائيلي فلسطين مجلس الأمن

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