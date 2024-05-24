الدفاع المدنى الفلسطينى: 700 ألف شخص فى شمال غزة يفتقدون لأبسط مقومات الحياة

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن 700 ألف شخص فلسطيني في شمال قطاع غزة يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة، موضحًا أن شمال القطاع يواجه وضعًا مأساويًا.

الاحتلال الإسرائيلي تعمد إفراغ شمال قطاع غزة من الأطباء المتخصصين

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إفراغ شمال قطاع غزة من الأطباء المتخصصين، وآلاف العائلات نزحت قسرًا من مناطق سكنها عشرات المرات.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الوقود.