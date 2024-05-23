الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

إيران: التحقيقات فى حادث مروحية الرئيس الراحل تشير إلى عدم تعرضه لأى إطلاق نار

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

أكدت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، أن  التحقيقات في حادث مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تشير بشكل مؤكد إلى عدم تعرض المروحية لأي إطلاق نار؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن مروحية الرئيس الراحل استمرت بالتحليق على المسار المخطط لها ولم تخرج عنه.

وأشارت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إلى أن التحقيق الأولي في حادث مروحية الرئيس الراحل يشير إلى أن المروحية تعرضت لحريق بعد اصطدامها بمرتفع.

وأكدت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، أن عمليات البحث عن المروحية استمرت حتى الخامسة صباحا بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، موضحةً أن العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية ثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع.

وتوفي "رئيسي" مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وسبعة آخرين، عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها وسط ضباب كثيف في المنطقة الجبلية شمال شرق إيران، وتم بث مقطع فيديو في إيران لرجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث في غابة كثيفة ولم يكتشفوا أي علامة على الحياة.

القاهرة الإخبارية التحقيقات ابراهيم رئيسي المروحية الرئيس الراحل

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