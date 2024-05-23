الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنتاجون: واشنطن لم تحسم قرار إرسال شحنة ذخيرة إلى إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلًأ عن المتحدث باسم البنتاجون، بأن واشنطن لم تحسم قرار إرسال شحنة ذخيرة إلى إسرائيل أوقفتها مؤخرا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

في وقت سابق، أعلن مسئولون إسرائيليون لموقع Axios، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علقت شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، وهو التحرك الأول من نوعه منذ أحداث أكتوبر الماضي، حيث كانت الشحنة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا التوقف في ظل مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يعمل المسؤولون الإسرائيليون على فهم سبب احتجاز الشحنة. وفي غضون ذلك، يواجه الرئيس جو بايدن انتقادات حادة من الأميركيين الذين يعارضون دعمه لإسرائيل.

وفي شهر فبراير، طلبت الإدارة من إسرائيل تقديم ضمانات بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع بما يتوافق مع القانون الدولي، وقدمت إسرائيل ضمانات في ذلك الشأن في مارس.

القاهرة الإخبارية البنتاجون واشنطن شحنة ذخيرة إسرائيل

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