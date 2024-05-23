الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: هناك حراك من قبل الولايات المتحدة للضغط على نتنياهو للوصول لهدنة

محكمة الجنايات الدولية
محكمة الجنايات الدولية

قال عادل محمود الباحث السياسي، إن هناك حراك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي ردة فعل عقب فشل الهدنة لتكون ورقة الضغط على إسرائيل، فنحن نتحدث عن محكمة الجنيات الدولية منذ 5 أشهر لم يوجد قرار لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لجأ للضغط على الحكومة المنفلتة وعلى نتنياهو المنفلت لموضوع وقف ليس إطلاق النار بل الهدف الوصول إلى الهدنة.

وأضاف محمود، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأهداف السياسية خلف التحركات القانونية هي ليست لاعتقال نتنياهو ليست لوقف إطلاق النار ملزم، فيجب أن لا نعول كثيرا على إجراءات فورية، فهي أوراق ضغط تستخدم على الجانب الإسرائيلي أكثر من حماس، لأن بايدن بالأصل ليس لديه ترف الوقت فهو يريد تحسين صورته الداخلية من خلال الافراج عن الرهائن وأبعد من ذلك لا يرى في الوقت الرهن.

وأوضح أن موضوع وقف إطلاق النار مستبعد في العقلية الأمريكية الإسرائيلية، لأن الأهداف الإستراتيجية ومنها القضاء حماس لم يتحقق، مشيرًا إلى المؤسسات الدولية تم تسييسها منذ بداية أزمة 7 أكتوبر، فلا نشكك بها لكنها فقط أبرزت على الطاولة للضغط على الجانب الإسرائيلي أكثر من الجانب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية نتنياهو ضغط الجانب الفلسطينى 7 أكتوبر

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