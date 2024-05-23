الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: جرائم الاحتلال فى غزة لأكثر من 200 يوم تستدعى تدخل المجتمع الدولى

غزة
غزة

قال اللواء دكتور محمد المصري الخبير العسكري، من رام الله، إننا في اليوم الـ30 بعد المائتين في العدوان على الشعب الفلسطيني وكل حالة الدمار الشامل الموجودة والعديد من الشهداء أكثر من 35 ألف شهيد و80 ألف جريح و10 ألف مختفين تحت الأنقاض، وهناك أيضًا أناس لا نعرف أيضًا مكانهم، الذين تم اعتقالهم كنساء أو أطفال أو رجال من قطاع غزة لا عددهم ولا أسماؤهم ولا حتى وجودهم في مكان الاعتقال داخل دولة الاحتلال وحوالي 8900 أسير تم اعتقالهم من الضفة الفلسطينية و517 شهيد أيضًا بعد 7 أكتوبر في الضفة.

وأضاف المصري، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، كل هذه الجرائم الموجودة تستدعي من المجتمع الدولي التدخل ورأينا في الفترة الأخيرة عددا من التداخلات الإيجابية التي قد تكون نتجت عن الدبلوماسية النشطة التي قامت فيها السلطة الوطنية وأيضًا بنفس الوقت الغطاء والأمان السياسي الذي شكلته السداسية العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية خاصة لتوحيد الموقف السياسي ورؤيتها للحرب ولما بعد الحرب، وبالتالي الضغط على كل الدول بين صناع القرار في أوروبا بالتحديد الجولة العربية الإسلامية التي عقدت، والموقف المصري الشجاع الذي أكد على رفض تهجير الفلسطينيين وإغلاق معبر رفح حتى بعد احتلاله ولم يتوافق بأن مرور المواد والمساعدات في ظل وجود الجيش الاحتلال على المعبر.

وأكد أن دولة الاحتلال تبحث  عمن يحمل عنها هذا الحمل لأنه تعرف أنها متورطة، ومحكمة العدل الدولية ستتخذ قرارًا غدًا حده الأدنى وقف العمليات برفح أو وقف العمليات كليًا في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية العدوان الشعب الفلسطيني قطاع غزة الضفة 7 أكتوبر الاحتلال

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