الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بملابس الإحرام.. وفاة سيدة من كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

الحاجة سحر برفقة
الحاجة سحر برفقة شقيقها بالحج

توفيت الحاجة سحر حميدان، المقيمة بقرية الشهابية بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء طوافها حول الكعبة تأدية لمناسك الحج بالأراضي السعودية، إذ توفيت بملابس الإحرام، لتكون بذلك هي ثاني حالة وفاة تشهدها قرية الشهابية بعد وفاة فهيمة محمد نصر، أمس، أثناء تأديتها مناسك الحج.

شقيق الحاجة سحر: ماتت علي إيدي

وكتب أبو اليزيد حميدان شقيق الحاجة سحر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": أختي ماتت على إيدي وهيا بتحج" مرفقًا مع منشوره صورته برفقة شقيقته أثناء أدائهما مناسك الحج لهذا العام.

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فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ لدفاتر عزاء في وفاة الحاجة سحر، داعين الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، فيما كتب فرج مدكور أحد أهالي قرية الشهابية "ربح البيع ورب الكعبة عشتوا على فطرة الإسلام ورحلتوا على كمال التوحيد ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أنه أمس قد تشيع جثمان الحاجة فهيمة نصر، ابنة قرية الشهابية من الحرم المكي، وشهد جنازتها ملايين الحجيج، عقب انتهاء إجراءات الدفن بمستشفي السعودي الدولي بمكة من الحرم المكي.

وشهدت مساجد قرية الشهابية لأداء صلاة الغائب على روح الفقيدة الحاجة فهيمة،  وقد جاء ذلك بحضور نجليها حسام محمد حسن، يعمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة بلطيم وإيهاب محمد حسن، يعمل بمجلس مدينة مصيف بلطيم.

Screenshot_20240616_153353
Screenshot_20240616_153353
قرية الشهابية مركز البرلس طواف الحج محافظة كفر الشيخ مناسك الحج

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