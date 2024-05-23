إعلام إسرائيلى: بيرنز سيزور المنطقة لدفع المفاوضات بشأن صفقة التبادل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سيزور المنطقة لدفع المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، أنه لابد من تحرك عاجل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ولو على حساب الاستعداد لمناقشة مقترح حماس الأخير.

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش يمارس ضغوطًا عسكرية على حماس، ولكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح المحتجزين.