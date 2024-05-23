متحدث الاحتلال يعترف: الجيش فشل فى 7 أكتوبر وعلينا مهمة الإصلاح

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الجيش فشل في 7 أكتوبر وعلينا الآن مهمة التحقيق والإصلاح؛ لضمان عدم تكرار ذلك؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أنه سيقدم اقتراحًا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أسرع وقت ممكن بشأن أحداث 7 أكتوبر.

وأوضح عضو مجلس الحرب، أن أحداث 7 أكتوبر والفترة التي سبقتها واستمرار العمليات تشكل هزة وطنية يجب أن نتعلم منها الدروس.