أبو مازن لرئيس وزراء النرويج: اعتراف بلادكم بالدولة الفلسطينية سيدفع نحو تحقيق السلام والعدل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هاتفيًا لرئيس وزراء النرويج أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية سيدفع الجهود نحو تحقيق السلام والعدل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه يأمل دعم المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتهيئة الظروف المناسبة لصنع السلام.

وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر قطاع غزة.