عماد الدين حسين: مصر أفشلت مخططات إسرائيل.. ولم تفرط فى القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الموقف المصري الواضح والصارم الذي رأيناه وسمعناه بالأمس بدأت انعكاساته في تلميح وإعلان الكيان الإسرائيلي بأنه سيعود إلى المفاوضات.

وأضاف حسين، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن موقف مصر اختلافا لما يظن كثيرون هو موقف قوي ومتميز ولديها أوراق وأدوات كثيرة، وأظن أن الحملة الظالمة والافترائية التي شنت على مصر في الأيام الماضية في الصحافة الإسرائيلية والأمريكية وبعض الصحب الأوروبية هي أفضل دليل على أن هذا الموقف كان صلبًا وأظن أن بعض العرب للأسف الشديد وبعض القلة من المصريين الذين شككوا في هذا الموقف جائتهم الإجابة واضحة بأن انحياز مصر انحياز واضح وصلب إلى الفلسطينيين وإلى الشعب الفلسطيني وإلى الحق الفلسطيني.

وأكد أن مصر تحملت الكثير ولولا هذا الموقف ما كنا قد رأينا هذه الحملة التي كانت ذرواتها في الـ"CNN" وبعض الصحف الأخرى، موضحًا أن الترجمة الحرفية أن مصر لم تفرط في القضية الفلسطينية وأنها وقفت مع الشعب الفلسطيني وبالتالي جاء هذا الهجوم.

وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي واضح من اليوم الأول وهو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين سواء قسرًا أو طوعًا الذي أفشل هذا المخطط بنسبة كبيرة حتى الآن هو مصر والمفاوض المصري والشعب المصري، إضافة إلى صمود المقاومة الفلسطينية في وجه أبشع عدوان عرفه العالم.