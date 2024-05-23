الهباش: نجحنا على مدار 13 عامًا في تثبيت شخصية فلسطين في المنظومة الدولية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على مدى كل السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2011 إلى الآن وخلال 13 عامًا، نجحت في تحقق خطوات واسعة على طريق تثبيت شخصية الدولة الفلسطينية في المنظومة الدولية بدءًا بطلب منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن عام 2011.

وأضاف “الهباش” خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في العام الذي تلاه حظيت فلسطين بوضع الدولة المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ذلك حظينا باعتراف عدد من الدول وأصبحنا عضو في عدد كبير من المنظمات والهيئات والمواثيق الدولية استنادا إلى قرار رفع مكانة فلسطين إلى وضع دولة مراقب في الجمعية العامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات التي نراكمها خطوة بعد أخرى بالتأكيد هي أولًا تعطي فلسطين شخصيتها المميزة في المجتمع الدولي وفي المنظومة الدولية، وفي نفس الوقت تضيق الخلناق على الاحتلال وعلى داعميه الذين يتحدون القانون الدولي وشرعية الدول.