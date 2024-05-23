الهباش: ننتظر من العدل الدولية تطبيق القوانين لوقف العدوان والخخط الإسرائيلية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا ننتظر غدًا من محكمة العدل الدولية تطبيق القانون الدولي والتدابير والإجراءات الاحترازية المؤقتة القاضية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل عام، ووقف الخطط الإسرائيلية الرامية على اجتياح مدينة رفح.

وأضاف الهباش، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما نريده وما نأمله من المؤسسات القانونية والقضائية الدولية أن تنتصر للقانون الدولي وأن تنتصر للعدل وأن تنتصر للإجراءات التي ينص علىيها القانون الدولي، وتوفير الحماية للمدنيين في وقت الحرب لأنه ضرورة من ضرورات القانون الدولي وواجب من واجبات القانون الدولي.

وأكد أن إسرائيل لا تنوي الالتزام بقانون الدول وأعلنت هذا صراحة مرارًا وتكرارًا، فهي لم تحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين ولم تعمل على ذلك، والدليل كل هذه الضحايا المدنية التي تسقط في قطاع غزة والتي سقطت منذ بداية العدوان في شهر أكتوبر الماضي إلى الآن.

إن قطاع غزة هو عبارة عن كتلة بشرية مدنية، وكل المؤسسات والمنشآت في قطاع غزة هي منشآت مدنية، سواء كانت مساكن، مستشفيات، مدارس، مساجد، كنائس، وهذه هي الحالة في قطاع غزة، وبالتالي توفير تدابير حماية لهذه المنشآت المدنية وللمواطنين المدنيين من أوجب واجبات القانون الدولي وهذا ما ننتظره من المحكمة.