الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: تخوف إسرائيلى من الملاحقات القضائية الدولية لحكومة الاحتلال

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك تخوفًا إسرائيليًا كبيرًا، خاصة في ظل مجابهة تل أبيب في المحافل الدولية، سواء من خلال إصدار أوامر اعتقال بحق كبار ساستها أو من خلال المحاكم الدولية التي ترفع عليها لوقف إطلاق النار والحرب كاملة في قطاع غزة، والمزيد من الاتهامات التي توجه ضد الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط في المحافل الدولية، لكن في الشارع الإسرائيلي.

وأضافت "أبو شمسية"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة  الإخبارية"، أن صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية نقلت اليوم عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى أن محكمة العدل الدولية ستنعقد في لاهاي، ومن المتوقع أن تصدر قرارًا بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضحت، أن التخوف والهاجس الإسرائيلي الأكبر يتمثل في أن استصدار مثل هكذا قرار من محكمة العدل يعني أنه سيشجع محكمة الجنايات الدولية لإصدار قرار باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأشارت إلى أن الخيار الإسرائيلي الموجود حاليًا وفق هذا الدبلوماسي رفيع المستوى الذي أجرى مقابلة مع الصحيفة يتحدث عن طرحين، الأول بأن يكون هناك إصدار أوامر بوقف الحرب كليًا عن قطاع غزة، والخيار الثاني لدى المحكمة أنه سيكون هناك إصدار قرار لوقف العمليات العسكرية جنوب القطاع تحديدًا في رفح الفلسطينية.

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