الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": إعلان نفاد كل موارد المنظمة فى غزة خلال أيام قليلة

غزة
غزة

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن ما يحدث في قطاع غزة الآن هو مأساة كبيرة، حيث يتم تحريك حوالي مليون فلسطيني من منطقة رفح إلى المنطقة المواصي الممتلئة أصلا بالنازحين، واليوم هناك مليون شخص يتم دفعهم إلى مناطق وسط قطاع غزة كمدينة دير البلح أو ما تبقى من النصيرات أو المباني المهدمة في منطقة خان يونس.

أضاف "أبوحسنة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غزة تعيش أسوأ لحظاتها حتى أسوأ من اللحظات التي كانت في بداية هذه الحرب التي أغلقت فيها إسرائيل المعابر مدة 14 يومًا تقريبًا من 7 أكتوبر حتى 11 أكتوبر، واليوم ونحن نقترب من 20 يوم على إغلاق هذه المعابر يعني أقرب من 3 أسابيع فإن حجم ما دخل حتى الآن 69 شاحنة تقريبًا عبر معبر كرم أبوسالم، مؤكدًا أن الوضع يتجه إلى كارثة حقيقية على كثير من المستويات في قطاع غزة.

وأكد أن القضية الأساسية الآن في قطاع غزة هي الوقود لأنه ينفد، والمواد الغذائية تنفد ونحن سنكون أمام لحظات فارقة خلال الأيام القادمة للإعلان بأننا لم يعد لدينا شيء نوزعه في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الحرب إسرائيل أونروا

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