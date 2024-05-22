السفيرة الأمريكية بالقاهرة: مصر شريك لا غنى عنه فى جهودنا لمنطقة أكثر استقرارًا

أكدت هيرو مصطفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر شريك لا غنى عنه في جهودنا من أجل منطقة أكثر استقرارا ونتطلع إلى استمرار شراكتنا معها؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، فضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكاذيب شبكة CNN بشأن تغيير شروط مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر شريك حاسم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ولم يعلق بلينكن على ما ذكرته شبكة CNN من أن مصر أجهضت في نهاية المطاف اتفاقًا بتغيير شروط الاقتراح.

وقال بلينكن ردًا على سؤال من النائبة الديمقراطية جريس منج في جلسة استماع للجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب حول التقرير: "لا يمكنني التعليق على تفاصيل المفاوضات".